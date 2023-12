Legge di Bilancio 2024: prorogato il cuneo fiscale che vale 6 punti per i redditi sotto 35 mila euro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Allo scadere del 2023 passa anche la Manovra economica che segna l'ingresso nel 2024. L'Aula della Camera ha dato il via libera con 200 voti a favore alla Legge di Bilancio, mentre 112 sono stati i no e 3 gli astenuti. Il provvedimento, uscito dalla seconda lettura senza essere stata modificata e senza voto di fiducia dopo l'ok al Senato, è ora legge. La manovra vale 28 mld, gran parte della copertura avverrà aumentando il deficit di 15,7 mld. La proroga del taglio del cuneo fiscale per il 2024 ( circa 10 mld) è la principale misura adottata. Il taglio del cuneo, già in vigore da luglio è di 6 punti in meno per redditi fino ai 35mila euro. "Ringrazio anche a nome del Governo i parlamentari di maggioranza di Senato e Camera per il sostegno e la compatteza dimostrata". Così il premier Giorgia Meloni, ieri in serata aveva commentato sui social l'approvazione della Manovra da parte del Parlamento. "È un segnale positivo" perché "la manovra mette al centro le famiglie, il lavoro e le imprese. In linea con i principi che guidano la nostra azione e con il programma che gli italiani hanno votato". Meloni esorta "ad andare avanti con determinazione e coraggio". - (PRIMAPRESS)