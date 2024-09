La Corea del Nord celebra i 76 anni della sua costituzione. Gli auguri di Xi e Putin

(PRIMAPRESS) - COREA DEL NORD - Xi e Putin inviano gli auguri a Kim Yong-un e promettono più cooperazione. Il presidente cinese Xi e il russo Putin hanno inviato messaggi auguri a Kim Jong-un per il 76° anniversario della fondazione della Corea del Nord. Putin ha sottolineato l'importanza di rafforzare la partnership strategica tra Russia e Corea del Nord, mentre Xi ha richiesto una maggiore comunicazione strategica e cooperazione con Pyongyang Durante le celebrazioni del 2023,Kim ha supervisionato una parata paramilitare ribadendo l'importanza degli scambi diplomatici, promettendo di approfondire i legami con Cina e Russia.

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha promesso che il Paese "raddoppierà le sue misure e gli sforzi per rendere le forze armate, incluse quelle nucleari, completamente pronte al combattimento" contro gli Usa e i suoi alleati, pur rivendicando per Pyongyang il ruolo di stato nucleare "responsabile",Kim ha assicurato che il Paese "rafforzerà con co- stanza la sua forza nucleare in grado di far fronte pienamente a qualsiasi minaccia imposta dai suoi Stati rivali" - (PRIMAPRESS)