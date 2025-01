Israele: votato dal Parlamento e Gabinetto di sicurezza l’accordo di tregua. Molte le opposizioni

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV - Il gabinetto di sicurezza israeliano ha votato questa sera la bozza per l'accordo sugli ostaggi dopo "aver compreso che l'accordo proposto supporta il raggiungimento degli obiettivi della guerra", ha annunciato l'ufficio del primo ministro Netanyhau. Il gabinetto ha anche aggiunto che un obiettivo della guerra dopo l'accordo sugli ostaggi sarebbe "rafforzare la sicurezza in Cisgiordania", hanno riferito i media israeliani. La riunione del governo per approvare l'accordo sugli ostaggi si è aperta con quasi tre ore di ritardo a causa di una discussione sulla sicurezza in Cisgiordania. Il ministro delle finanze Bezalel Smotrich e il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir hanno votato contro l'accordo. Anche i parlamentari del Likud Dudi Amsalem e Amit Halevi hanno espresso la loro opposizione. - (PRIMAPRESS)