Israele sposta l’obiettivo sul Libano contro le unità Radwan. Uccisi 7 miliziani in compound

(PRIMAPRESS) - LIBANO - Nonostante le raccomandazioni della comunità internazionale di non espandere il conflitto fuori dalla Striscia di Gaza, le forze militari israeliane hanno puntato sul Libano dove si concentrano unità speciali degli Hezbollah. Sette militanti di Hezbollah sono stati uccisi in un attacco dell'esercito israeliano (Idf) contro un complesso di unità missilistiche in Libano. Lo ha reso noto l'esercito stesso. Il contrammiraglio Daniel Hagari ha spiegato che l'esercito israeliano si sta concentrando tra l'altro sull'eliminazione della forza Radwan, un'unità speciale di Hezbollah nel sud del Libano. Per l'Idf l'attacco è stato in parte una risposta a quelli di Hezbollah contra le basi dell'esercito nel nord di Israele. - (PRIMAPRESS)