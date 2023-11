Israele pronto ad inviare incubatrici all’ospedale Al-Shifa di Gaza ma solo “a mediatori affidabili”

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Dopo gli attacchi agli ospedali di Gaza è l'allarme lanciato dall'Oms per bambini prematuri ricoverati e che hanno bisogno di assistenza, l'esercito israeliano ha messo a disposizione incubatrici che dagli ospedali israeliani potrebbero arrivare all'ospedale Al Shifa nella Striscia di Gaza. A renderlo noto è un portavoce del governo ma che ha aggiunto che le forze di difesa israeliane lavorano "con qualsiasi parte mediatrice affidabile" per garantire che le incubatrici siano consegnate in modo sicuro. Ieri il ministero della Sanità di Hamas aveva annunciato che 32 pazienti sono morti nell'ospedale negli ultimi giorni, inclusi tre neonati prematuri. I risvolti di questo conflitto stanno usando come guerra di propaganda anche la sopravvivenza di neonati. - (PRIMAPRESS)