Israele-Palestina: oggi Hamas non siede alla mediazione di Doha ma lascia aperti i canali

DOHA (QATAR) - Hamas ha nuovamente dichiarato che non prenderà parte ai colloqui di oggi a Doha in Qatar, ma i mediatori prevedono anche di Intraprendere nuovi negoziati. Tuttavia come riporta l'agenzia Reuters, riportando le parole del funzionario di Hamas Sami Abu Zuhri, "Siamo impegnati a rispettare la proposta del 2 luglio"(ndr proposta avanzata dal presidente americano Biden. L'assenza di Hamas, dunque, non elimina le possibilità di progressi.Il gruppo infatti ha canali aperti con Egitto e Qatar.