Israele, Blinken incontra Netanyhau e Abu Mazen. Nella notte 51 vittime e 281 feriti a Gaza

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Il segretario di Stato Usa sarà nelle prossime ore in Israele in segno di sostegno degli Stati Uniti al suo popolo dopo gli attacchi di Hamas. Il segretario di Stato americano, però, dovrebbe vedere domani anche il presidente palestinese Abu Mazen. Ma il Sottosegretario Usa incontrerà diverse famiglie che hanno il doppio passaporto israeliano e americano.

Intanto il numero delle vittime nella Striscia di Gaza per i bombardamenti israeliani degli ultimi sei giorni è salito ad almeno 1.200 morti e circa 5.600 feriti. Lo ha comunicato oggi il Ministero della Sanità palestinese, aggiornando il bilancio delle vittime e dei feriti dei raid.

Nella notte a Gaza ci sarebbero state 51 vittime e altre 281 sono rimaste ferite in attacchi aerei compiuti sulla Striscia dall'esercito di Israele. Lo comunica il Ministero della Sanità palestinese citato dai media locali. "Il dicastero ha affermato che gli attacchi hanno colpito Sabra, Al Zaytoun, Al Nafaq e Tal Al Hawae Khan Younis; le operazioni di ricerca e salvataggio sono ancora in corso", riferisce l'emittente televisiva Al Jazeera mentre la tv Al Mayadeen ha parlato di 450 obiettivi attaccati tra Gaza, Jabaliya e Khan Younis. - (PRIMAPRESS)