Israele, Netanyhau promette nessuna tregua all’attacco: “Gli ostaggi li libereremo così”

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Israele non accetterà la cessazione delle ostilità dopo i terribili attacchi del 7 ottobre"."C'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra". Così Netanyahu in conferenza a Tel Aviv Sulle vittime palestinesi:"Deve esserci una distinzione tra l'omicidio deliberato di innocenti e il tipo involontario di vittime che accompagna una guerra legittima". Assicura l'impegno a portare a casa tutti gli ostaggi:"L'azione di terra serve a questo" è così, di fatto, respinge le richieste dei familiari dei prigionieri di aderire alla proposta di una trattativa da parte di Hamas. Ma poi rivendica la liberazione della soldatessa israeliana Ori Megidish rapita il 7 ottobre. - (PRIMAPRESS)