Israele: la notte di razzi e attacchi dalla Siria e Libano sino alle alture del Golan

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Una notte trascorsa sotto attacco dalla dalla Siria alla Cisgiordania, dal Libano fin sulle alture del Golan. Gli aerei da combattimento delle Forze di Difesa di Israele hanno colpito le infrastrutture militari e i lanciatori di mortaio appartenenti all'esercito siriano, in risposta ai lanci verso Israele di ieri.

A Jenin un raid di Israele ha fatto tre le vittime nel raid notturno in Cisgiordania. Come riportato dal Jerusalem Post e Al Jazeera che citano fonti mediche. Non confermato il numero dei feriti che secondo diverse fonti locali,sarebbero almeno 20. Le forze israeliane,che hanno lasciato l'area di Jenin,confermano di aver con- dotto attività antiterroristiche a Wadi Bruqin, nella zona di Jenin,arrestando due individui sospettati di essere coinvolti in attività terroristiche.

Due razzi sono stati lanciati dal Libano meridionale verso Israele, cadendo in aree aperte. Non ci sono stati segnalati feriti, ma uno dei razzi ha colpito un cavo elettrico, provocando interruzioni di corrente in tre comunità nelle alture del Golan. - (PRIMAPRESS)