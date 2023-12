Israele, la corda tesa delle relazioni internazionali di Netanyahu: "Continueremo a combattere"

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - "Israele è una nazione sovrana. Le nostre decisioni si basano sui nostri calcoli". Così il premier israeliano nella riunione governativa settimanale smentisce le notizie secondo cui gli Usa avrebbero dissuaso Israele dal bom- bardare il Libano del Sud l'11 ottobre, cioè 4 giorni dopo il blitz di Hamas. Per Netanyahu "Israele porterà avanti la guerra finché tutti i suoi obiettivi non saranno pienamente raggiunti. Stiamo pagando un prezzo molto pesante per la guerra, ma non abbiamo altra scelta che continuare a combattere". Ma il pericolo della corda tesa delle relazioni internazioni di Netanyhau potrebbe portare ad un isolamento di Israele. - (PRIMAPRESS)