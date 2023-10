Israele in guerra: in serata nuovi attacchi di razzi di Hamas. Centinaia di vittime. La falla sicurezza

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Ancora le sirene d'allarme in serata ad Israele che spinge la popolazione ad andare nei bunker. Lo stato d'emergenza ora è per tutto il territorio israeliano rispetto alle prime ore di quarta mattina che riguardava solo il Sud del paese. A Gaza è stata interrotta la fornitura del gas che resta solo per 5 ore al giorno. Cancellati decine di voli in partenza e arrivo all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv da e verso molte città del mondo, comprese capitali europee. Il patriarca di Gerusalemme card Pizzaballa teme una escalathion e invita a "impegnarsi per la pace". Mentre una raffica di razzi si sono abbattuti su Tel Aviv e Gerusalemme, dozzine di militanti di Hamas sono fuggiti dalla Striscia di Gaza sotto assedio e si sono riversati nelle vicine città israeliane, uccidendo decine di persone. Gli uomini armati di Hamas si sono riversati in ben 22 località fuori dalla Striscia di Gaza, comprese città e altre comunità fino a 24 chilometri dal confine di Gaza. In alcuni luoghi, hanno vagato per ore, uccidendo civili e soldati mentre l’esercito israeliano si affrettava a raccogliere una risposta. Gli scontri a fuoco sono continuati anche dopo il tramonto e i militanti hanno tenuto ostaggi in due città.

Il servizio di soccorso israeliano Zaka ha affermato che almeno 250 persone sono state uccise e 1.500 ferite, rendendolo l'attacco più mortale avvenuto in Israele da decenni. Almeno 232 persone nella Striscia di Gaza sono state uccise e almeno 1.700 ferite negli attacchi israeliani, ha detto il Ministero della Sanità palestinese. I combattenti di Hamas hanno catturato un numero imprecisato di civili e soldati a Gaza, una questione profondamente delicata per Israele. Il paese è frastornato per il violento attacco che ha mostrato una falla nel sistema di sicurezza e del mancato alert della sua intelligence. - (PRIMAPRESS)