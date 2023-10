Israele: il primo ministro britannico Rishi Sunak oggi a Tel Aviv. La condanna di Hamas

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV - Dopo la presenza di Biden a Tel Aviv per testimoniare il supporto dell'America ad Israele, arriva questa mattina il primo ministro britannico Rishi Sunak per incontrare il primo ministro Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog, prima di recarsi in altre capitali regionali.

Una dichiarazione dal suo ufficio afferma che il leader britannico rivolgerà le sue condoglianze a Netanyahu e Herzog e mostrerà la sua solidarietà con Israele dopo l'attacco mortale di Hamas del 7 ottobre.

“Ogni morte civile è una tragedia. E troppe vite sono andate perdute in seguito al terribile atto terroristico di Hamas”, ha detto Sunak.

Il suo viaggio segue la visita in Israele mercoledì del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. In una precedente dichiarazione, Sunak aveva anche affermato che l’esplosione all’ospedale arabo al-Ahli di Gaza “dovrebbe essere un momento di svolta affinché i leader della regione e di tutto il mondo si uniscano per evitare un’ulteriore pericolosa escalation del conflitto” tra Israele e Hamas. . - (PRIMAPRESS)