Israele: esplode la protesta in piazza dopo i tre ostaggi israeliani uccisi dal loro stesso esercito

ISRAELE - In centinaia in piazza a Tel Aviv per protesta dopo la notizia della morte nel nord di Gaza di tre ostaggi israeliani uccisi per mano delle stesse forze di attacco israeliane: "un tragico incidente" riferisce il portavoce dell'esercito israeliano. Strade bloccate e richiesta al governo di intervenuire per il rilascio immediato degli ostaggi ancora in mano ad Hamas dall'attacco del 7vottobre. Cartelloni e striscioni con foto e nomi degli ostaggi portati dalla folla che in corteo si è diretta al quartier generale dell'esercito israeliano. "Per loro il tempo sta per finire,riportateli a casa", ha urlato la folla. Il paese è sempre più spaccato e Netanihau perde consensi ma anche la fiducia da parte dei paesi che gli avevano dato sostegno a cominciare dagli USA con un Biden fortemente indispettito. Ad alimentare le polemiche anche la morte dell'operatore Tv di al Jazeera rimasto colpito durante un raid israeliano in un campo profughi.