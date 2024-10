Iran: è pioggia di 102 missili balistici su Tel Aviv. Attesa dichiarazione delle Guardie Rivoluzionarie

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV (ISRAELE) - E' una pioggia di missili quelli lanciati dall'Iran su Tel Aviv. Sono almeno 102 missili registrati dall'antiaerea israeliana e secondo quanto si apprende da fonti locali iraniane sarebbe solo una prima ondata con missili balistici mentre altri sarebbero indirizzati su Gerusalemme. Esplosioni sono già state udite a Tel A- viv e a Gerusalemme. Poco prima una nota delle Forze armate di Israele aveva annunciato che parecchi missili stavano arrivando dall' Iran. La contaerea è in azione in diverse città di Israele. La televisione di Stato iraniana ha comunicato che a momenti verrà letto una dichiarazione delle guardie rivoluzionarie.

Intanto è di almeno otto morti il bilancio di un attacco terroristico compiuto a Jaf- fa. Lo hanno reso noto i servizi d'e- mergenza israeliani. L'attacco è stato postato a segno da due uomini armati che hanno aperto il fuoco in una fermata del metrò legge- ro contro i passeggeri in attesa del treno. Le immagini dell'attentato, ri- prese dalle telecamere della sicurezza, sono sui media israeliani. I due uomini che hanno compiuto l'attacco sono stati neutralizzati, ha fatto sapere la polizia. - (PRIMAPRESS)