Iran: attacco Idf nella notte su obiettivi militari a Teheran per la produzione di missili

(PRIMAPRESS) - IRAN - Nel buio di questa notte i razzi lanciati dalle truppe israeliane dell'IDF hanno squarciato il cielo buio di Teheran. Un funzionario statunitense afferma che l'attacco israeliano "si sta svolgendo in più fasi", secondo quanto stabilito dal Gabinetto di guerra presieduto da Netanyhau e Gallant. E gli attacchi, secondo quanto affermato, stanno avvenendo su precisi obiettivi militari iraniani. Forti esplosioni si sono udite a Teheran e in altre province.

Doron Kadosh, un reporter della radio dell'esercito israeliano, ha citato una fonte anonima che ha affermato che gli attacchi israeliani "dovrebbero continuare per diverse altre ore". Israele si starebbe preparando per altri attacchi, così come per misure difensive in caso di una possibile risposta iraniana, ha affermato Kadosh.

Citando una fonte anonima informata sulla pianificazione militare di Israele, il Washington Post ha anche riferito che la "lista degli obiettivi israeliana contiene risorse militari, in particolare impianti di produzione di missili e siti di difesa aerea". - (PRIMAPRESS)