Inondazioni Valencia: 202 le vittime e 7 dispersi trovati vivi. Dichiarati tre giorni di lutto

(PRIMAPRESS) - VALENCIA (SPAGNA) - Il Centro di Coordinamento Integrato spagnolo che sta gestendo i soccorsi e il ripristino dei servizi a seguito dell'alluvione, ha registrato finora 202 vittime nella Comunità Valenciana, a cui si aggiungono altri tre morti in Castilla-La Mancha e in Andalusia. L'ultimo bilancio, di giovedì, parlava di 155 morti. Intanto continuano le ricerche delle persone scomparse e la riabilitazione di case, strade e infrastrutture. Dalle otto del mattino altri 500 soldati si sono uniti alle operazioni di ricerca, insieme ai 1.200 soldati dell'UME schierati fin dal primo momento. Il ministro della Difesa ha promesso che “tutti coloro che sono necessari” si uniranno. Nel frattempo la dana resta attiva e provoca nuovamente forti piogge nella Comunità Valenciana e nell'Andalusia occidentale. Diverse zone delle province di Valencia e Castellón, così come il sud di Tarragona, sono sotto allerta arancione da parte dell'Agenzia meteorologica statale, mentre in Andalusia l'allerta è rossa nelle zone costiere di Huelva, Andévalo e Condado. Il presidente del Consiglio, Juanma Moreno, ha chiesto ancora alla popolazione di evitare di uscire di casa se non è necessario.

Intanto il ministero degli Esteri dell'Ecuador ha reso noto che 7 degli 8 ecuadoriani che erano stati dati per dispersi per le inondazioni, sono stati trovati vivi: lo riporta l'agenzia di stampa spagnola Efe. L'ambasciata ecuadoriana a Madrid e i consolati di Valencia, Madrid e Barcellona stanno monitorando la situazione nel caso in cui vengano identificate altre persone,ha aggiunto il ministero. Proclamati in Spagna tre giorni di lutto nazionale. - (PRIMAPRESS)