Incontro Trump-Netanyhau alla Casa Bianca: truppe Usa per favorire la ricostruzione a Gaza

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON — Donald Trump nella conferenza stampa tenuta oggi, dopo l'incontro con il premier israeliano, Benjamin Netanyhau - il primo del presidente americano tenuto nello studio ovale della Casa Bianca con un Capo di Stato dal giorno del suo insediamento a Washington - ha suggerito che i palestinesi sfollati a Gaza vengano reinsediati in modo permanente al di fuori del territorio devastato dalla guerra e ha proposto che gli Stati Uniti prendano in mano la riqualificazione dell'area nella "Riviera del Medio Oriente".

Una proposta sembrata sfacciata e fuori tempo perchè la tregua che sta per scadere è ancora in una fase calda di cui non si conoscono ancora gli esiti. Il precario cessate il fuoco tra Israele e Hamas deve ancora assicurare il rilascio degli ostaggi rimasti trattenuti a Gaza.

Ma al netto dell'arroganza a cui Trump ci ha abituati, all'incontro è arrivata la promessa di un aumento degli aiuti umanitari e delle forniture per la ricostruzione per aiutare la popolazione di Gaza a riprendersi dopo oltre 15 mesi di conflitto devastante. Ma dietro la promessa c'è l'idea di Trump a spingere circa 1,8 milioni di persone ad abbandonare la terra che hanno chiamato casa e a reclamarla per gli Stati Uniti, forse con truppe americane.

"Gli Stati Uniti prenderanno il controllo della Striscia di Gaza e faremo anche un lavoro con essa", ha detto Trump in una conferenza stampa serale con Netanyahu al suo fianco. Il presidente che si è fatto un nome come promotore immobiliare di New York ha aggiunto: "Faremo in modo che sia fatto a livello mondiale. Sarà meraviglioso per la gente, i palestinesi, per lo più palestinesi, stiamo parlando di loro". - (PRIMAPRESS)