Impeachment Biden: i Repubblicani approvano la procedura ma ora dovranno acquisire prove

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Il giorno dopo il voto della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti per autorizzare formalmente l’indagine di impeachment nei confronti del presidente USA, Joe Biden, i repubblicani ora dovranno lavorare per trovare tutte le prove di illeciti che hanno attribuito al democratico.

La Canera controllata dai repubblicani ha votato con 212 rappresentanti del partito su 221 per approvare l'indagine, che sta esaminando se Biden abbia indebitamente beneficiato dei rapporti d'affari esteri del figlio 53enne Hunter Biden. Biden Jr. si è rifiutato di testimoniare a porte chiuse. - (PRIMAPRESS)