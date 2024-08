Il Giappone colpito da un terremoto di magnitudo 7.1. Allerta tsunami nell’isola di Miyazaki

(PRIMAPRESS) - GIAPPONE - Un potente terremoto di magnitudo 7,1 ha colpito l'isola di Kyushu nel Giappone meridionale questo giovedì. L'emittente pubblica giapponese NHK aveva precedentemente segnalato la magnitudo del terremoto come 6,9. I terremoti hanno anche innescato uno tsunami, che ha raggiunto la prefettura occidentale di Miyazaki, secondo NHK.

L'Agenzia meteorologica giapponese, ha localizzato il terremoto al largo della costa orientale dell'isola principale meridionale del Giappone, Kyushu, a una profondità di circa 30 chilometri. Il governo giapponese ha istituito una task force speciale in risposta ai terremoti, ha riferito l'AFP, citando una dichiarazione. Non ci sono stati segnali immediati di danni gravi, secondo l'agenzia.

Il Giappone, uno dei paesi più attivi al mondo dal punto di vista tettonico, ha rigidi standard edilizi progettati per garantire che le strutture possano resistere anche ai terremoti più potenti anche se la magnitudo di 7,1 sta creando un'allerta per il pericolo tsunami.

L'arcipelago, che ospita circa 125 milioni di persone, subisce circa 1.500 scosse ogni anno. La stragrande maggioranza di esse sono lievi, anche se i danni che causano variano a seconda della loro posizione e della profondità sotto la superficie terrestre a cui colpiscono. - (PRIMAPRESS)