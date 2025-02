Giubileo delle Forze Armate: oggi la Santa Messa celebrata dal Papa: “Uomini assetati di Pace”

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Oggi, in Piazza San Pietro, alla presenza del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, la Santa Messa presieduta da Papa Francesco in occasione del Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza. Ieri le rappresentanze dei vari corpi hanno attraversato la Porta Santa. "Un esercito è composto da soldati, rappresentanti di diverse Nazioni ma, soprattutto, da uomini e donne assetati di Dio e di pace, un dono che trova la sua radice più vera unicamente in Gesù. È questo lo sguardo con cui i Papi vedono, nella sua dimensione più profonda e autentica, il mondo dei militari" ha detto Papa Francesco. - (PRIMAPRESS)