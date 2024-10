Giappone, urne aperte per il voto nazionale con Ishiba e LDP in bilico nella leadership

(PRIMAPRESS) - GIAPPONE - Sono aperte già da diverse ore di quest'oggi le urne per le elezi9ni nazionali che, secondo i sondaggi della vigilia, non sono particolarmente favorevoli ad una tenuta forte del suo attuale primo ministro Shigeru Ishiba e del suo partito conservatore Liberal Democratic Party (LDP). Quella di oggi è una sfida storica, con il rischio concreto di ottenere il peggior risultato elettorale dal 2009 compromettendo così la stabilità del governo e mettendo in discussione la leadership di Ishiba. Il Giappone è in forte recessione e non è più la terza potenza economica del mondo. La politica fiscale ed una mancanza di liquidità ha fatto rallentare l'Oriente. - (PRIMAPRESS)