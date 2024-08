Giappone: assalto ai supermarket per acqua e kit catastrofi dopo annuncio forte terremoto

(PRIMAPRESS) - GIAPPONE - Il timore per un possibile mega-terremoto ha seminato il panico in Giappone. Dopo che l'agenzia meteorologica ha fatto sapere che un forte terremoto sarebbe stato più probabile a seguito di una scossa di magnitudo 7.1, tra la popolazione è scattato il panico e la corsa all'accaparramento di kit per catastrofi e beni di prima necessità. Presi d'assalto i supermercati. Potenziali restrizioni alle vendite. L'acqua in bottiglia è già stata razionata. Il premier Kishida ha annullato viaggi all'estero dopo l'allerta di mega-sisma. - (PRIMAPRESS)