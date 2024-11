Gerusalemme: arrestati due gendarmi francesi al Santuario di Eleona. È scontro diplomatico

(PRIMAPRESS) - GERUSALEMME - La polizia israeliana ha fatto irruzione nel santuario di Eleona, sul monte degli Ulivi a Gerusalemme, e ha arrestato due gendarmi francesi. Il santuario è un'area extraterritoriale appartenente al Dominio Nazionale Francese in Terra Santa. Sul posto si trova il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot, il quale è in visita in Israele. Barrot si rifiuta di entrare nel santuario in presenza della polizia israeliana. Il Quai D'Orsay ha reso noto che sarà convocato l'ambasciatore israeliano. - (PRIMAPRESS)