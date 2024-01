Genocidio Gaza: Israele domani davanti alla Corte dell’Aja. Netanyhau: “Il mondo è al contrario”

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Si è tenuta alla Cirte internazionale di giustizia dell'Aja, la prima udienza sul caso presentato a fine dicembre dal Sudafrica contro Israele per presunte violazioni della Convenzione sul genocidio nel conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Nell'udienza di oggi i magistrati hanno ascoltato l'intervento di accusa del Sudafrica, che domani venerdì 12 gennaio sarà seguito da quello di Israele. Ma dal palazzo di governo di Israele arrivano le dichiarazioni indignate del premier Netanihau: "Israele è accusato di genocidio mentre combatte contro il genocidio. Il mondo è sottosopra". Con queste parole Netanyahu ha commentato le accuse a Israele di genocidio per i bombardamenti a Gaza di fronte alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja dopo la denuncia del Sudafrica. "L'ipocrisia del Sudafrica è alle stelle. Israele sta combattento i terroristi assassini che hanno commesso crimini brutali contro l'umanità", ha affermato Netanyahu. - (PRIMAPRESS)