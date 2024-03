Gaza: un raid israeliano avrebbe ucciso intera famiglia di 36 palestinesi riuniti per il Ramadan

(PRIMAPRESS) - GAZA - Si attendono ancora conferme della notizia di un raid israeliano a Nuseirat, il campo profughi palestinese nel mezzo della Striscia di Gaza, che avrebbe centrato l'edificio dove alloggiavano 36 membri di una stessa famiglia riunita per il Ramadan. Lo denunciano alcuni dei sopravvissuti al raid. Tra le vittime ci sarebbero anche bambini. Il ministero della Sanità controllato da Hamas ha fornito lo stesso bilancio delle vittime, mentre l'esercito israeliano ha reso noto che sta indagando sull'accaduto.

Intanto non si è fatta attendere una risposta degli Hezbollah che hanno dichiarato di aver lanciato sei attacchi contro Israele. L'ultimo attacco,sabato sera, ha preso di mira con razzi "soldati nemici israeliani" in un'area vicino al confine, ha scritto il gruppo armato libanese sul suo canale Telegram. Gli altri cinque attacchi, il primo dei quali è stato lanciato prima di mezzogiorno, hanno preso di mira strutture militari e soldati israeliani utilizzando razzi e colpi di mortaio. - (PRIMAPRESS)