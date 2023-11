Gaza: ultima giorno del ‘cessate le armi’ e consegna prigionieri. Ipotesi di una nuova tregua

(PRIMAPRESS) - GAZA - In un incontro avvenuto ieri sera, il gabinetto di guerra israeliano ha discusso la possibilità di estendere la tregua temporanea con Hamas.

Funzionari carcerari israeliani hanno confermato che il terzo gruppo di 39 prigionieri palestinesi è stato rilasciato dopo che Hamas ha liberato altri 13 israeliani e quattro cittadini stranieri, tra cui una bambina americana di quattro anni.

Nella Cisgiordania occupata, ci sono festeggiamenti che salutano i prigionieri rilasciati, anche se continuano i raid mortali israeliani e gli arresti.

L’agenzia di spionaggio israeliana Mossad ha ospitato funzionari del Qatar per discutere sul recupero degli ostaggi tenuti da Hamas e da altri elementi della tregua mentre continuano i colloqui per estendere il cessate il fuoco. - (PRIMAPRESS)