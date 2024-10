Gaza: ucciso dall’Idf Mahmoud al-Mabhouh, il comandante della Forza Droni di Hamas

(PRIMAPRESS) - GAZA - L'Aeronautica militare israeliana ha "eliminato" il comandante della Forza Droni di Hamas nel nord della Striscia di Gaza. E' quanto afferma l'esercito israeliano (Idf) su Telegram. Si tratta di Mahmoud al-Mabhouh, "un terrorista che ha diretto attacchi con droni verso il territorio israeliano e le truppe dell'Idf", si legge in un comunicato. Attacchi anche a Rafah, nel sud, contro "una cellula" che secondo l'Idf stava pianificando attacchi.

Gli attacchi israeliani sono tornati a colpire anche Beirut nell'ambito della loro campagna contro Hezbollah. I bombardamenti hanno interessato la periferia sud della città. Lo riferisce Al Jazeera. In precedenza l'Idf aveva emesso un ordine di evacuazione che intimava ai residen- ti di un settore meridionale di Beirut di lasciare l'area in vista di un imminente attacco. Nella notte l'Idf aveva annunciato su Telegram che dal Libano sono stati lanciati su territorio israeliano circa 50 razzi, alcuni dei quali intercettati. - (PRIMAPRESS)