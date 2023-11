Gaza: tregua di 48 ore e liberazione di 10 prigionieri al giorno. Ieri 42 i rilasciati

(PRIMAPRESS) - GAZA - Saranno solo due i giorni di tregua ottenuti dalla mediazione di Qatar ed Egitto. La tregua concordata nel pomeriggio di ieri sarebbe dovuta durare fino a lunedì, ma Hamas ha deciso di accettare l'offerta israeliana di estendere il cessate il fuoco di un giorno per ogni gruppo di 10 prigionieri liberati. Poiché la scadenza originaria si avvicinava, è stata proclamata una proroga, ma di soli due giorni. Ieri sono stati 12 i prigionieri israeliani liberati: quattro cittadini tailandesi a Gaza nel sesto scambio dall'inizio della tregua mentre 30 donne e bambini palestinesi saranno liberati dalle carceri israeliane.

Gli analisti affermano che i negoziati di tregua sono entrati in una fase “pragmatica” che coinvolge vari mediatori e parti interessate. Il ministro degli Esteri palestinese chiede un cessate il fuoco permanente nella Striscia di Gaza, sottolineando che “i massacri non possono riprendere”. - (PRIMAPRESS)