Gaza, telefonata tra Biden, al-Sisi e Tamin: “Accordo tregua mai stato così vicino”

WASHiNGTON - Il cessate il fuoco a Gaza "non è mai stato così vicino". A dirlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Biden, a margine di una cerimonia nello Studio Ovale. Ha spiegato che ancora gli incontri di mediazione in Qatar non ha ancora definito una tregua", ma "siamo più vicini di tre giorni fa". Biden al telefono con il presidente egiziano al-Sisi e l'emiro Tamim del Qatar: tutti e tre d'accordo che si è arrivati "al finale di partita" partendo da una proposta Usa che era apparsa possibile anche per Hamas. Un momento delicato, dunque, che potrebbe essere messo in pericolo se l'Iran dovesse decidere per un attacco ad Israele come promesso nelle settimane scorso dopo l'uccisione a Teheran di uno dei capi politici di Hamas.