Gaza, oggi nuovo scambio di prigionieri. Rilasciato da Israele anche Barghouti, terrorista dell’Intifada

(PRIMAPRESS) - GAZA - E' tutto pronto a Khan Younis, nel Sud di Gaza, per la consegna di oggi dei tre ostaggi israeliani. Sono il russo Alexander Trufanov, Sagi Dekel Chen, che è anche cittadino statunitense, e Yair Horn, catturati nel kibbutz di Nir Ozil 7 ottobre. E' stato allestito, come ormai di consuetudine nei rilasci, un palco decorato con le bandiere di Hamas e della jihad islamica. Anche manifesti propagandistici, tra cui una foto dello scomparso leader Sinwar con la scritta: Nessuna migrazione se non a Gerusalemme riferita alla proposta di Trump, nelle scorse settimane, di ricollocare i palestinesi in altri paesi. C'è anche il nome di Ahmed Barghouti nella lista dei 369 prigionieri palestinesi rilasciati in cambio della liberazione dei tre ostaggi israeliani. Condannato a 13 ergastoli per aver compiuto attacchi terroristici durante la Seconda Intifada in cui morirono 12 israeliani, Barghouti dopo la liberazione dalle carceri israeliane sarà espulso all'estero, tramite l'Egitto. Tra i prigionieri palestinesi liberati in cambio degli ostaggi, 333 sono stati arrestati subito dopo l'attacco di Hamas in Israele del 7 ottobre. - (PRIMAPRESS)