Gaza: oggi l’apertura del Valico di Rafah, unico passaggio per i profughi. Intesa Usa-Egitto

"Il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto aprirà oggi alle 10 ora locale (le 9 in Italia). Non sappiamo per quanto tempo rimarrà aperto ai cittadini stranieri per lasciare la Striscia". Così ha comunicato l'ambasciata americana a Gerusalemme, che avverte della situazione "potenzialmente caotica e disordinata su entrambi i lati del valico". Ieri il presidente americano, Biden, aveva annunciato l'intesa con Israele ed Egitto per l'apertura del valico al fine di consentire l'ingresso nella Striscia di aiuti alla popolazione che ancora è rimasta e a ricoverati nell'ospedale di fortuna dopo l'attacco israeliano.