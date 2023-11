Gaza: oggi il giorno della tregua e dello scambio di prigionieri dopo una notte di bombe

(PRIMAPRESS) - GAZA - Una tregua di quattro giorni a Gaza concordata da Hamas e Israele entra in vigore per la prima volta oggi dopo sette settimane di guerra.

Si prevede che i primi 39 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane e 13 prigionieri a Gaza verranno rilasciati nelle prossime ore, con anche camion di aiuti che entreranno a Gaza.

Un cessate le armi che arriva poco dopo una notte di intensi bombardamenti sulla Striscia “dall’aria, dalla terra e dal mare” come rilevano alcuni funzionari dell'OMS. E la stessa Israele comunica un'operazione navale su Hamas. Aerei da combattimento delle forze di difesa israeliane, diretti dall'intelligence e le forze di sicurezza, hanno ucciso, Amar Abu Jalalah, comandante delle forze navali di Hamas, a Khan Yunis, e un altro agente di Hamas. "Amar Abu Jalalah era un agente di alto livello coinvolto nella direzione di diversi attacchi terroristici via mare". Si afferma dal comando israeliano.

Intanto arriva la notizia che un'altra giornalista, la palestinese, Amal Zuhd, e i suoi familiari, sono stati uccisi a Gaza City, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Wafa.



