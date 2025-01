Gaza, oggi divieto d’ingresso per UNRWA e scambio prigionieri: 110 palestinesi e 8 israeliani

(PRIMAPRESS) - GAZA - Da oggi scatta il divieto di Israele all'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) di ingresso nella Gerusalemme Est, a Gaza e nella Cisgiordania occupata. Mentre, sempre in giornata, Israele dovrebbe rilasciare 110 prigionieri palestinesi, tra cui 30 bambini, e Hamas consegnare otto prigionieri a Gaza City, tra cui cinque cittadini thailandesi e tre israeliani, nel terzo scambio tra le due parti a seguito dell'accordo di tregua.

Intanto, però la situazione in MediOriente non si può dire momentaneamente pacificata perchè in un attacco aereo israeliano sono state uccise almeno 10 palestinesi nella città di Tammun, nella Cisgiordania occupata.

Più di 500.000 sono finora i palestinesi tornati a nord di Gaza, dove le persone stanno aspettando altri aiuti per entrare nell'enclave.