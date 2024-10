Gaza Nord: 11 vittime palestinesi nel campo di Shati. La proposta di tregua di Al-Sisi

(PRIMAPRESS) - GAZA - È di almeno 11 morti tra i palestinesi il bilancio di un raid israeliano sul campo profughi di Shati, nel nord della Striscia di Gaza. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Presa di mira la scuola Asmaa, che ospitava sfollati. Negli obiettivi colpiti, come ormai sostengono da mesi le forze IDF, si nascondono uomini di Hamas che gli ufficiali israeliani non si fanno scrupolo di prendere di mira.

Sul versante libanese, si ha notizia anche di tre morti a Tiro sempre per un raid israeliano. Di contro sono circa 90 i razzi lanciati da Hezbollah verso Israele nelle ultime 24 ore. Nei villaggi israeliani vicino al confine continuano le sirene di allarme aereo ed esplosioni.

In questo scenario, tuttavia, il presidente egiziano Al- Sisi propone 2 giorni di tregua a Gaza e un limitato scambio di ostaggi per garantire un cessate il fuoco completo" La proposta prevede lo scambio di 4 ostaggi israeliani con detenuti palestinesi, poi 10 giorni di negoziati. Al-Si- si non ha però chiarito se il piano sia stato presentato formalmente già alle parti nel Consiglio di oggi all'Onu. Un rappresentante di Hamas: un accordo è possibile se Netanyahu rispetta patti. Ma la dichiarazione è già stata fatta molte volte senza però produrre effetti. - (PRIMAPRESS)