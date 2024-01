Gaza, l’Onu denuncia che Israele ha bloccato il 95% degli aiuti umanitari

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Un rapporto delle Nazioni Unite afferma che Israele ha approvato solo sette delle 29 missioni di aiuti umanitari nel nord della Striscia di Gaza nella prima metà di gennaio e ha negato il 95% dei tentativi di consegna di carburante e medicinali nell’area. Biden afferma che Netanyahu “non era contrario” alla soluzione dei due Stati durante una telefonata bilaterale dopo che il Primo Ministro israeliano ha preso una posizione forte contro uno Stato palestinese indipendente. Il funzionario americano John Kirby afferma che non ci sono prove di crimini di guerra israeliani “deliberati” dopo che Messico e Cile hanno richiesto un’indagine alla Corte penale internazionale sulle azioni di Israele a Gaza. Un funzionario delle Nazioni Unite per i diritti umani afferma di aver incontrato uomini che sono stati arrestati, picchiati e bendati dalle forze israeliane a Gaza. - (PRIMAPRESS)