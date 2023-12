Gaza: l'esercito israeliano mette una taglia fino a 400mila dollari per catturare dirigenti di Hamas

(PRIMAPRESS) - GAZA - L'esercito israeliano oggi ha diffuso volantini in lingua araba a Gaza in cui si offrono compensi a quanti forniscano informazioni utili a localizzare quattro dirigenti locali di Hamas. Fra que- sti il leader Yahya Sinwar per il quale vengono offerti 400mila dollari. Per suo fratello Muhammad Sinwar la taglia è di 300mila dollari. Per i comandanti militari Rafah Salameh e Muhammad Deif le taglie sono rispettivamente di 200mila e 100mila euro. L' esercito israeliano ha annunciato di aver arrestato 70 miliziani di Hamas. - (PRIMAPRESS)