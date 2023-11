Gaza, gli ospedali obiettivo israeliano sotto cui si nascondono cellule di Hamas

(PRIMAPRESS) - GAZA - Il conflitto di Israele a Gaza si sta trasformando nella guerra degli ospedali. Questa mattina un blackout totale nelll'ospedale al Shifa di Gaza City ha fatto interrompere l'attività delle sale operatorie. Ieri l'ospedale era stato colpito da un missile. Le for- ze armate israeliane hanno precisato in serata che la struttura era stata cen trata per errore da un razzo palestinese,sparato contro l'esercito israeliano. Secondo i media palestinesi, rilanciati da Times of Israel, sono in corso scontri tra forze armate israeliane e terroristi nella Striscia. In particolare ci sarebbe un leader di Hamas nei cunicoli sotto l'spedale Al-Shifa, il più grande di Gaza, dove Israele ritiene vi sia il comando centrale di Hamas e il suo leader, Sinwar, da tempo scomparso dalla circolazione e ritenuto il responsabile numero uno dei massacri compiuti da Hamas il 7 ottobre scorso in Israele. Liberato con 1.000 detenuti palestinesi nello scambio per il militare israeliano Shalit nel 2011, secondo i servizi israeliani il leader jihadista sarebbe nascosto in un bunker nei pressi o sotto l'ospedale. - (PRIMAPRESS)