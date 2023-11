Gaza: evacuati verso l’Egitto i 31 neonati prematuri ricoverati all’ospedale Al-Shifa

(PRIMAPRESS) - GAZA - I 31 neonati prematuri che erano ancora nell'ospedale al-Shifa di Gaza stanno per essere evacuati verso l' Egitto. Lo ha detto il direttore generale dell'ospedale Zqout. I neonati sono accompagnati da "tre medici e due infermieri", ha spiegato,aggiungendo che "sono in corso i preparativi per evacuarli in Egitto" attraverso il valico di Rafaah. Intanto secondo quanto riferito dal Nasser Hospital,negli attacchi israeliani a Khan Younis,nel Sud della Striscia, i palestinesi uccisi ora risultano 47. - (PRIMAPRESS)