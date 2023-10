Gaza: due corridoi aperti oggi dalle forze di Israele per l’evacuazione dei palestinesi

(PRIMAPRESS) - GAZA - Le forze armate israeliane fanno sapere che per un arco di tempo compreso nelle tre/quattro ore sono stati aperti due corridoi umanitari per consentire agli abitanti della Striscia di Gaza di spostarsi in sicurezza dal Nord verso il Sud dell'enclave palestinese. "Se hai a cuore te stesso e i tuoi cari, vai a Sud come indicato. Siate certi che i leader di Hamas si sono presi cura di se stessi e si stanno riparando dagli attacchi nella regione", si legge nel messaggio in arabo diramato dalle forze di difesa di Israele e che compaiono su cartelli disseminati lungo il percorso del corridoio. Gli ultimi messaggi prima del massiccio attacco da terra predisposto dall'esercito della Stella di David. Intanto arriva un report dell'Onu in cui si descrive che più di 1.300 palazzi sono stati completamente distrutti nella Striscia di Gaza. E' il bilancio dell'Onu, dopo una settimana di intensi bombardamenti da parte delle forze israeliane. L'ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli Affari umanitari ha affermato che 5.540 appartamenti "sono stati distrutti", e altri 3.750 sono stati gravemente danneggiati e resi inabitabili. Intanto, da Gaza sono ripresi i lanci di razzi verso il sud di Israele, dopo una pausa di 10 ore. Sirene d'allarme anche nel centro di Israele. - (PRIMAPRESS)