Gaza: colpiti dall’esercito israeliano 450 obiettivi e occupato un compound di Hamas in città

(PRIMAPRESS) - GAZA - Colpiti nelle ultime 24 ore 450 obiettivi e uccisi comandanti di Hamas nella Striscia di Gaza. Questo è quanto afferma l'esercito israeliano che militari avrebbe "preso il controllo di un compound militare di Hamas con posti di osservazione su aree di addestramento per gli operativi e tunnel uccidendo numerosi terroristi". Tra i comandanti uccisi figura Jamal Mussa, "responsabile delle operazioni speciali di sicurezza di Hamas.Nel 1993 condusse un attacco armato contro soldati israeliani di pattuglia". Al momento non è stato possibile verificare quanto dichiarato dalle forze israeliane se non il loro ingresso da un'area remota di Gaza City. - (PRIMAPRESS)