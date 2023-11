Gaza City: le forze israeliane annunciano l’inizio della “ripulitura” dei terroristi casa per casa

(PRIMAPRESS) - GAZA CITY - L'esercito israeliano prevede che entro 48 ore Gaza City sarà completaemte circondata e cominceranno i combattimenti all'interno della città. Lo comunica l'Idf,le forze di sicurezza israeliane. L'obiettivo dell'operazione è quello di raggiungere i miliziani di Hamas, che sono stati spinti in città, e di distruggere i tunnel. L'Idf osserva che per ripulire l'area dai terroristi occorre agire in modo completo e lento. Distruggere Hamas -secondo l'esercito- richiederà un lungo periodo, da diversi mesi a un anno. - (PRIMAPRESS)