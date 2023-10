Gaza: attacco aereo israeliano nella notte. Risoluzione Onu, l’ira del governo della Stella

(PRIMAPRESS) - GAZA - Nelle notte si sono susseguiti pesanti bombardamenti aerei su Gaza. Quasi una risposta alla risoluzione dell'Onu appena sottoscritta a maggioranza (120 paesi favorevoli, 45 astenuti) che ha visto le reazioni di Israele che ha definito questa giornata della firma del documento delle Nazioni Unite come "Il giorno dell'infamia". Un giorno buio per l'Onu, che "non ha più un briciolo di rilevanza o legittimità". E' il duro attacco lanciato da Israele dopo il via libera dell'Assemblea Generale alla risoluzione sulla tregua a Gaza con il rilascio immediato degli ostaggi, l'apertura dei corridoi umanitari. "Israele ha il diritto di difendersi. L'unico modo è sradicare la capacità terroristica di Hamas, e questa risoluzione non nomina neppure Hamas", ha detto l'ambasciatore Gilad Erdan. Ma ora il conflitto sta superando in modo irreversibile le norme del diritto internazionale legittimando Hamas a chiamare alla solidarietà i paesi arabi.

La posizione dell'Onu nelle scorse ore è stata ribadita dal segretario generale dell'Onu, Guterres con un nuovo appello a cessate fuoco Il segretario generale dell'Onu. "Accolgo con favore il crescente con- senso globale a favore di una pausa u- manitaria nel conflitto", in Medio O- riente. "Il sistema umanitario a Gaza affronta un collasso totale, con conse- guenze inimmaginabili per più di 2 mi- lioni di civili. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità", aggiunge.

