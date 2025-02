Gaza: ancora attesa per l’arrivo delle case mobili ai palestinesi. Ma arrivano Rubio e armi Usa

(PRIMAPRESS) - GAZA - I palestinesi sfollati a Gaza continuano ad aspettare che Israele permetta l'ingresso di case mobili, tende e macchinari pesanti dopo che Hamas e Israele hanno completato un sesto scambio di prigionieri.Quattro dei prigionieri palestinesi rilasciati ieri sono stati ricoverati in ospedale nella Cisgiordania occupata.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio è appena arrivato nella città israeliana di Tel Aviv come parte di una serie di incontri in Medio Oriente per discutere di come far avanzare il definitivo cessate il fuoco a Gaza e limitare l'influenza dell'Iran.

Intanto, peró è arrivato nella notte in Israele un carico di bombe "pesanti" di fabbricazione Usa. Sarebbero 1.800 MK84, 900 chili l'una, che Biden fermò a maggio e che Trump ha invece di recente autorizzato. "Un'ulteriore prova dell'alleanza forte tra Israele e Usa". ha commentato il ministro israeliano della Difesa Katz. - (PRIMAPRESS)