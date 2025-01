Gaza: a 24 ore dalla tregua ancora bombe su una tenda di sfollati. Uccisa una intera famiglia

(PRIMAPRESS) - GAZA - A meno di 24 ore dallo scambio dei primi ostaggi che caratterizzano la prima fase dell'accordo raggiunto dagli USA e dal Qatar per una tregua, l'agenzia di stampa palestinese Wafa riporta che la notte scorsa 5 membri di una famiglia, inclusi tre bambini, sono stati uccisi in un bombardamento. L'esercito israeliano avrebbe preso di mira una tenda che ospitava gli sfollati nell'area di Mawasi della città di Al Qarara, nel sud della Striscia di Gaza. Intanto, il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar annuncia che il cessate il fuoco a Gaza comincerà domani alle 8.30 locali, e consiglia cautela e attenzione "in attesa di istruzioni da fonti ufficiali". Ma lo scambio più consistente di ostaggi potrebbe avvenire lunedì. - (PRIMAPRESS)