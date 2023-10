Gaza, 50 vittime dei raid aerei israeliani. Onu: “È emergenza acqua, morti per disidratazione”

(PRIMAPRESS) - GAZA - Un bilancio approssimativo di circa 50 vittime tra cui molti bambini, molte altre ferite stanotte dai raid aebrei dell'esercito di Israele sulla Striscia di Gaza. A Rafah almeno 27 persone sono morte in due diversi attacchi contro edifici residenziali, secondo l'agenzia di stampa Wafa. Altre 18 persone sono morte in un bombardamento sulla zona di Al Zawaida e 7 nel quartiere di Al Zaytoun. Tre persone tra cui un bimbo di 6 anni sono morte in un altro raid nella parte settentrionale della Striscia. Al conteggio dei morti di oggi si aggiunge la situazione drammatica di emergenza acqua. La mancanza di acqua pulita e di servizi igienico-sanitari sicuri sta per diventare una catastrofe". Così la direttrice del Fondo dell'Onu per l'infanzia, Russel,riferisce sulla situazione a Gaza. "C'è solo un impianto di desalinizzazione e funziona solo al 5% della capacità, mentre tutti e 6 gli impianti di trattamento delle acque reflue non sono operativi per mancanza di carburante o eletrtricità", ha dichiarato. Senza accesso all'acqua "sempre più civili,compresi i bambini, si ammaleranno o moriranno per disidratazione o malattie". - (PRIMAPRESS)