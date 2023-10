Gaza: 264mila in fuga dai bombardamenti israeliani. Colpiti 200 obiettivi ad Al Furqan

(PRIMAPRESS) - GAZA - Sono circa 264.000 le persone costrette a fuggire dalle loro case nella Striscia di Gaza, a causa dei pesanti bombardamenti israeliani che continuano a col- pire l'enclave palestinese. Lo rende noto l'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) che ha anche comunicato gravi danni ad una sua struttura per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati. Tutto il personale internazionale Onu presente a Gaza si sta rifugiando in un altro edificio all'interno dello stesso complesso.Dal 7 ottobre due membri del- lo staff e cinque studenti dell'Unrwa sono stati uccisi.

I combattimenti hanno provocato migliaia di morti da entrambe le parti da quando Hamas ha lanciato l'assalto a sorpresa di sabato scorso, scatenando la campagna di bombardamenti di rappresaglia di Israele.

L'esercito di Israele afferma di aver colpito oltre 200 obiettivi nel distretto di Al Furqan, nella Striscia di Gaza. Lo si legge in un comunicato diffuso alle Forze di difesa israeliane (Idf). "Ultimamente decine di aerei da combat- timento hanno colpito oltre 200 obiettivi ad Al Furqan", ha annuncia il ser- vizio stampa dell'Idf in una nota pubblicata sul suo canale Telegram.Secondo l'esercito israeliano, i militanti di Hamas usano l'area come loro "nido del terrore". - (PRIMAPRESS)