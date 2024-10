G7 Difesa: oggi a Napoli Crosetto apre sui temi caldi di Ucraina, MediOriente e Indo-Pacifico

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Un perimetro di sicurezza avvolge Piazza Plebiscito e Palazzo Reale per il G7 della Difesa che oggi a Napoli porta sul tavolo i dossier Ucraina, Libano e Indo Pacifico. Al centro dei colloqui i dossier più caldi a cominciare dalla guerra in Ucraina, dopo il piano esposto ieri l'altro da Zelensky a Bruxelles e che oggi vedrà partecipare il ministro ucraino della difesa Rustem Umerov - e la situazione in Medio Oriente, con il mutato scenario dopo l’uccisione del capo di Hamas Yahya Sinwar e le crescenti tensioni intorno alla missione Unifil in Libano

Tema caldo anche l'Indo pacifico, una mega area che va dalla costa orientale dell’Africa agli stati insulari del Pacifico e l’Asia Orientale, e che ha ormai acquisito una valenza strategica prioritaria sul piano della sicurezza. Tanto che lo stesso ministro della Difesa Guido Crosetto in occasione della riunione con gli omologhi della Nato ha posto l’accento sull’esigenza di «rafforzare la cooperazione in quest’area ormai cruciale sia per la sicurezza sia per le sfide globali».

L'appuntamento di Napoli fa meditare sui cambiamenti e la fragilità degli scenari geopolitici internazionali. È per la prima volta nella storia del G7 in cui è stata prevista una riunione ministeriale dedicata alla difesa, decisione assunta dalla Presidenza italiana del G7 «per promuovere il ruolo del G7 quale efficace forum di consultazione anche per individuare un approccio condiviso a tematiche di carattere politico-militare».