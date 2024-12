Francia: Macron parla alla nazione dopo la sfiducia a Barnier e assicura: “Non mi dimetterò”

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Il presidente francese Emmanuel Macron questa sera ha parlato alla nazione rassicurandola che il governo arriverà fino alla fine della legislatura. Macron non parlava con i francesi da quattro mesi. All'indomani della storica censura che ha colpito Michel Barnier e il suo governo nell'Assemblea nazionale, è riduttivo dire che le parole di Emmanuel Macron erano attese. Una volta rovesciato il Primo Ministro, l'attenzione politica e mediatica si è rapidamente spostata sul Presidente della Repubblica, giudicato dai francesi, secondo un sondaggio di Odoxa-Backbone Consulting per Le Figaro, il responsabile dell'instabilità istituzionale del Paese. Una dura constatazione che possiamo facilmente associare all'incomprensione dell'opinione pubblica sullo scioglimento del 9 giugno, le cui adiacenti elezioni legislative hanno fratturato la Camera bassa in tre blocchi inconciliabili. Salvo eventuali testi di rifiuto.



Poche ore dopo aver “preso atto” delle dimissioni di Michel Barnier, il cui governo dovrà assicurare, secondo l’Eliseo, “la gestione dell’attualità fino alla nomina” di una nuova squadra, il capo dello Stato si è rivolto alla nazione. Prima di scegliere nei prossimi giorni il successore del savoiardo, Emmanuel Macron ha voluto innanzitutto «ringraziare Michel Barnier per il suo lavoro, la sua dedizione e la sua combattività».

Il presidente francese Emmanuel Macron ha escluso di dimettersi: "Onorerò il mandato al quale mi hanno eletto i francesi fino all'ultimo giorno", ha detto parlando alla nazione in tv dopo la sfiducia al governo Barnier. La responsabilità della caduta del governo e della mancata manovra "non è mia, ma del parlamento", "sono stato eletto democraticamente per un mandato di 5 anni e resterò fino alla fine", ha detto Macron. La nomina del primo ministro nei prossimi giorni. - (PRIMAPRESS)