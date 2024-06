Exit Poll Francia: la destra di Le Pen in testa con il 34%, Macron al 20,3 e La Gauche al 28,1

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Gli exit poll delle elezioni in Francia vedono la destra in testa Le Pen a 34%, Macron al 20,3% e La Gauche al 28,1%. Sono i primi exit poll delle legislative in Francia. Il presidente Macron chiede di fare blocco contro la destra al secondo turno elettorale. L'alta affluenza-ha detto dimostra il desiderio di "chiarire la situazione politica". "Abbiamo bisogno di una maggioranza assoluta affinché Bardella diventi primo ministro"dice Marine Le Pen, che chiama a raccolta i suoi elettori per il 7 luglio. - (PRIMAPRESS)