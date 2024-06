Esami Maturità: oggi iniziò orali ma non i Comuni impegnati nei ballottaggi delle amministrative

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al via da oggi le prove orali dell'esame di maturità per 526.317 studenti. Verranno esaminati cinque maturandi al giorno,in un colloquio pluri e interdisciplinare per valutare la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite, nonché il suo profilo educativo, culturale e professionale. L'esame durerà circa un'ora e riguarderà anche l'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Nelle scuole dove sono allestiti i seggi per i ballottaggi delle Comunali, gli orali inizieranno tra qualche giorno per dare modo di disallestire e attivare le operazioni di pulizia delle aule. - (PRIMAPRESS)